Un bărbat a murit în camera centralei Salii Polivalente Un barbat de 43 de ani a fost gasit decedat, marți dimineața, in camera centralei termice a Salii Polivalente din Craiova. Se pare ca barbatul, angajat al RAADPFL Craiova, a decedat din cauza aburului produs de o avarie. Potrivit polițiștilor doljeni, barbatul a fost gasit decedat in vestiarul camerei centralei termice. ”Politistii din cadrul Sectiei 1 Craiova au fost sesizați cu privire la faptul ca, din camera centralei Salii Polivalente din Craiova, iese abur. Politistii s-au deplasat la fata locului, iar cu sprijinul unui echipaj din cadrul ISU Dolj, s-a patruns in interior. In vestiarul adiacent… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

