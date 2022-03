Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 77 de ani a murit in Bulgaria, dupa ce a stat ore in șir la o coada care se formase intr-un magazin din Burgas pentru o promoție la ulei de floarea-soarelui. In mai multe orașe din Bulgaria au fost cozi și incaierari pentru ulei, in condițiile in care s-a creat o adevarata isterie - total…

- Cozi kilometrice sunt in Bulgaria, in toate orașele, la supermarketuri și hypermarketuri. Cozile s-au format duminica inca inainte de deschiderea magazinelor.Oamenii s-au calcat la propriu in picioare iar un barbat a și murit in imbulzeala de nedescris din magazine.Au fost luate cu asalt raioanele cu…

- Imagini uluitoare au fost surprinse in mai multe orașe din Bulgaria. Sute de oameni au așteptat cu orele pentru a cumpara ulei de floarea soarelui la reducere, speriați ca prețul ar putea crește sau ca lichidul va disparea de pe rafturi. In Burgas un barbat a murit chiar in fața paleților de ulei dintr-un…

- Sambata seara, in jurul orei 22, participanții la o vanatoare organizata și autorizata in Sintea Mare au anunțat un incident grav. Un barbat in varsta de 41 de ani a fost impușcat in picior (dintr-o greșeala – cel mai probabil), la nivelul coapsei, de un

- Intr-o declaratie, comandantul Naval Special Warfare a spus ca decesul este investigat. Potrivit comunicatului, cei doi candidati SEAL au fost transportati la spital, vineri, „la cateva ore dupa terminarea antrenamentului „Saptamana Iadului”, parte din prima etapa a a traseului de evaluare si selectie…

- O autospeciala din Detașamentul de Pompieri Dej a fost alertata pentru a stinge flacarile care au cuprins o afumatoare și o magazie de lemne dintr-o gospodarie din localitatea Vale, comuna Aluniș. Anunțul cu privire la incendiu a fost inregistrat sambata, in jurul orei 11.30. In momentul sosirii pompierilor…

- Sidney Poitier, primul barbat de culoare care a castigat Oscarul pentru cel mai bun actor si cel mai in varsta actor in viata care a castigat acest premiu, a murit, vineri, la varsta de 94 de ani.

- In jurul orei 10.00, 3 echipaje din cadrul ISU Vrancea au intervenit, cu 1 autospeciala de stingere, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de descarcerare, la un accident rutier produs intre doua autovehicule, pe DJ 204E, intre Panciu și Haret. Pompierii militari au acționat pentru descarcerarea a 3 victime,…