Stiri pe aceeasi tema

- Panica la Satu Mare, unde un barbat a murit, sambata, imediat ce a coborat din avionul care il adusese de la Londra. Acesta ar fi intrat in stop cardio-respirator, iar, din pacate, medicii nu l-au mai putut resuscita. Decesul a survenit la scurt timp, dupa ce barbatul a coborat din avionul cu care venise…

- Un barbat a murit dupa ce a coborat din avion, in aeroportul din Satu Mare. Barbatul venise de la Londra, scrie Digi24. Barbatul, de 60 de ani, s-a urcat intr-o mașina. In drum spre poarta de acces a aeroportului i s-a facut rau. A coborat din mașina și a intrat in stop cardio-respirator. Tragedia a…

- Un barbat a murit, sambata, dupa ce a coborat din avionul care il aducea de la Londra la Satu Mare. Se pare ca a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii nu l-au mai putut resuscita, scrie Mediafax.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator la scurt timp dupa ce a coborat din avionul cu care…

- Un barbat, in varsta de 65 de ani, a decedat, dupa ce i s-a facut rau și a cazut in curtea unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al capitalei. La fața locului, a fost solicitata o ambulanța, insa medicii nu l-au putut salva.

- Un barbat a impușcat mortal un student in varsta de 20 de ani, luni, la Rose State College din Oklahoma, potrivit poliției, care nu a raportat alte raniri dupa ce campusul a fost inchis pentru scurt timp. Șeful poliției din Midwest City, Sid Porter, a declarat ca suspectul s-a predat dupa ce a fost…

- Un barbat de 69 de ani a pierdut ieri, 14 martie, cunoștința intr-un troleibuz din capitala. „Pacientul a fost preluat de membrii echipei cu continuarea masurilor de reanimare cardio-respiratorie și cerebrala in ambulanța conform protocolului clinic. Din nefericire, masurile de resuscitare efectuate…

- Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta a facut precizari importante despre tragedia de la Nicolae Balcescu unde un barbat a murit iar celalat este ranit grav. In cursul zilei s a primit un apel prin 112 pentru un accident in Nicolae Balcescu.…

- Un barbat de 87 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unei cladiri din Cluj-Napoca. La data de 24 februarie, in jurul orei 22,50, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc, pe bulevardul 21 Decembrie…