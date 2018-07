Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Un cumplit accident rutier a avut loc joi seara, pe DN 2/E 85, in comuna Obrejița, zona Popasului Timboiești, scrie Monitorul de Vrancea. Un adolescent de 14 ani, din Slobozia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Posesti, sat Nucsoara de Sus, judetul Prahova.Potrivit ISU Prahova se intervine la fata locului cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Din primele informatii doua autoturisme au fost impliucate in accident in care…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Doi tineri au murit, iar alți doi sunt in stare grava, dupa ce o mașina care transporta șase persoane a lovit parapetul și un mod, pe un drum din județul Timiș. Potrivit MEDIAFAX, cauza incidentului a fost viteza excesiva.

- Doi tineri au murit, iar alte patru persoane, cu varste intre 14 si 24 de ani, au murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce masina in care se aflau a lovit parapetul si un pod, din cauza vitezei prea mari, pe un drum din judetul Timis, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- În aceasta dimineața, echipele de salvare au fost nevoite sa intervina pentru salvarea unui femei care a fost ranita grav în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Decebal cu Mircea cel Batrân din Constanța, loc în care în urma…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Varfurile, judetul Arad, si a pierdut viata vineri intr un accident de circulatie care a avut loc pe DN 76, in comuna Vata de Jos, dupa ce a patruns pe contrasens si s a lovit frontal de un camion TIR care circula regulamentar dinspre Brad spre Oradea, a informat Inspectoratul…

- Nunta a doi tineri s-a transformat in inmormantare, dupa ce amandoi și-au pierdut viața intr-un tragic accident rutier, care a avut loc cu doar cateva ore inainte de ceremonia in care ar fi trebuit sa-și jure credința veșnica, relateaza Daily Mirror. Luana Alves (36 de ani) și Rodrigo Nogueira (31 de…