- Un barbat, in varsta de 50 de ani, din Negresti, peste care s-a prabusit un mal de pamant, a fost scos la suprafata mort de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ‘Podul Inalt’ al Judetului Vaslui. Barbatul a fost reperat la aproximativ 1,5 metri adancime. Dupa ce victima a fost extrasa,…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivanesti si de la Garda II Negresti au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, in localitatile Rafaila si Garceni, pentru evacuarea apei din mai multe locuinte si curti inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. Potrivit reprezentantilor…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Sectiei Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervine, sambata seara, pentru cautarea unui barbat care a intrat in raul Prut si nu a mai reusit sa iasa, anunța AGERPRES."Sectia de pompieri Husi intervine cu o autospeciala, o barca…

- Inca un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost testat pozitiv pentru COVID-19, numarul total de cazuri ajungand la zece. Peste 120 de angajati fiind testati si izolati in subunitati sau la domiciliu pana la aflarea rezultatelor. Purtatorul de cuvant al ISU…

- Un barbat cazut cu masina intr-o rapa a fost gasit in stare de inconstienta de un echipaj SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Podul Inalt" Vaslui, potrivit Agerpres. "Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 17, pe raza localitatii Paltinoasa, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. De vina ar fi fost chiar soferul autoturismului care a efectuat o manevra gresit. La locul accidentului…