- Un barbat de 64 de ani a murit, iar o femeie de 48 de ani a fost grav ranita, dupa ce aceasta, aflata la volanul unei masini, a pierdut controlul volanului si a lovit cu autoturismul un stalp de iluminat. La fata locului a intervenit si un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc in localitatea Periam…

- Accident de circulație produs sambata dupa-masa, in apropiere de Periam. Un barbat a murit dupa ce mașina in care se afla a ieșit de pe carosabil și a intrat intr-un stalp. Șoferița a fost ranita și transportata la spital.

- Tragedie in Ajun de Craciun. O viata a fost curmata si o persoana se afla in stare grava dupa un accident in judetul Timis. Un telefon la 112 anunta producerea in jurul orei 14 a unui accident grav de circulatie pe Calea Aradului, in localitatea Periam. S-au deplasat de urgența la fața locului 10 pompieri…

- Un barbat de 79 de ani este in stare grava, dupa ce a fost lovit de o mașina in localitatea Ocnița (comuna Teaca). A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l prelua. Un barbat de 79 de ani a fost lovit de un autoturism, in localitatea Ocnița, comuna Teaca. Acesta este inconștient, insa cu respirație.…

- Scene teribile luni dimineața, la Lugoj. Un barbat care locuiește in zona strazii Jabarului, la marginea orașului, a sunat la 112 și a anunțat ca pe calea ferata care traverseaza zona se gasesc ramașițele unui barbat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența, dar și polițiștii criminaliști.…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:20, in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale, mai multe echipaje…

