Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat peste el o remorcă cu baloți Un barbat a murit dupa ce s-a rasturnat peste el o remorca cu baloti. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza intr-o comuna din judetul Braila, scrie News.ro. ”Garda de interventie Insuratei a intervenit pentru degajarea unei persoane surprinsa sub o remorca cu baloti rasturnata intr-un canal pe raza localtatii Gura Calmatui. La locul evenimentului s-a deplasat si elicopterul SMURD Galati”, a transmis, vineri, ISU Braila. In urma accidentului, un barbat de aproximatix 72 ani a fost declarat, de catre medicul de pe ambulanta SAJ, decedat prin strivire. Citește și: Elevul care a injunghiat mortal… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

