Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 65 de ani a murit iar o femeie care se afla pe locul din dreapta a fost scoasa in viata din vehicul dupa ce s-au rasturnat in raul Cerna. Femeia a suferit rani minore, fiind transportata la spital. Din primele cercetari, barbatul ar fi pierdut controlul masinii, s-a izbit intr-un copac dupa…

- Un barbat de 65 de ani a murit, iar o femeie a fost ranita, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a ajuns in raul Cerna, in judetul Hunedoara. Victimele erau blocate in autoturism, fiind scoase de pompieri.

- Un barbat de 65 de ani a murit, iar o femeie a fost lovita, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a ajuns in raul Cerna, in judetul Hunedoara. Victimele erau blocate in autoturism, fiind scoase de pompieri. "Astazi, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca un…

- Un polițist de frontiera din Nisporeni a decedat, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit cu mașina intr-un copac. Tragicul accident a avut loc astazi, 9 iunie, in jurul orei 17:00, in apropiere de localitatea Soltanești.

- Azi noapte – 04.04.a.c., aproximativ ora 02:00 – tIPJ Buzau: trafic dirijat pe DN2E85, in Oreavul, accident rutier. Din primele date, un autoturism este rasturnat in afara parții carosabile, doua persoane sunt evaluate medical.

- Un tanar in varsta de 16 ani a murit duminica, 2 aprilie, intr-un accident rutier produs in Teleorman, pe DN 65A. Adolescentul se afla pe locul din dreapta al unei masini care s-a rasturnat, informeaza Agerpres.Un barbat de 33 de ani, din Valea Moldovei, judetul Suceava, a pierdut controlul autoturismului…

- O femeie de 28 de ani a murit, sambata, iar un barbat si un copil au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de un copac, la iesirea din municipiul Tulcea spre Agighiol, potrivit news.ro.Accidentul s-a produs pe DJ 222, intre localitatile Tulcea si Agighiol. Fii la curent cu…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.10, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada Bucium din municipiul Cluj-Napoca. Din primele date s-a constatat ca un tanar in varsta de 26 de ani, din județul Botoșani, in timp ce conducea autoturismul inspre strada Primaverii,…