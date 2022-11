Un bărbat a murit după ce s-a împușcat din greșeală în timpul unei partide de vânătoare, în Vrancea Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a intamplat incidentul. ”Astazi, 5 noiembrie, in jurul […] The post Un barbat a murit dupa ce s-a impușcat din greșeala in timpul unei partide de vanatoare, in Vrancea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

