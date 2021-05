Un barbat din Moisei, județul Maramureș, și-a pierdut viața dupa ce s-a electrocutat in timp ce incerca sa dea jos un zmeu ramas agațat in firele de inalta tensiune. Polițiștii au fost anunțați ca un barbat de 36 de ani s-a electrocutat in timp ce incerca sa dea jos zmeul care se incurcase in firele de curent electric. Un echipaj S.M.U.R.D. s-a deplasat la fața locului și a incercat resuscitarea acestuia, insa a fost declarat decesul. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Municipal Baia Mare in vederea efectuarii necropsiei, conform Mediafax. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii…