Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din SUA a murit dupa ce tigara sa electronica a explodat, iar fragmente din aceasta i-au fost proiectate in craniu, potrivit unei examinari post-mortem, scrie BBC. Tallmadge D’Elia a suferit, de...

- Un barbat a murit dupa ce tigara electronica i-a explodat în fata și fragmente din dispozitiv i-au perforat craniul. Barbatul, în vârsta de 35 de ani, din Florida, a suferit si arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului, dupa ce hainele…

- Un american din Florida a murit, dupa ce țigara sa electronica i-a explodat in fața. Mai multe fragmente din dispozitiv i-au perforat craniul. Tallmadge Wakeman D’Elia, in varsta de 38 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului, dupa ce hainele sale au luat foc. Compania filipineza…

- Un barbat a murit dupa ce tigara electronica din care fuma a explodat, anunta Digi 24. Fragmente din tigara electronica au perforat craniul barbatului care nu a mai avut nicio sansa. Incidentul a avut loc in Florida.Barbatul de 35 de ani s-a ales cu arsuri pe 80% din suprafata corpului, dupa…

- Un tanar din Bacau s a ales cu arsuri dupa ce bateria de la tigara electronica i a explodat in buzunar, scrie Romania TV.Sambata mi au luat foc si intr un final au explodat, baterille care le foloseam la tigara mea electronica, a anuntat Dragos Grama pe Facebook.Scriu aceste randuri ca o atentionare…

- Un barbat de 38 de ani din Florida a fost gasit mort in propria casa, dupa ce țigara electronica i-a explodat in fața. Autoritațile din St. Petersburg, Florida, investigheaza moartea unui barbat care a fost gasit de pompieri in propria lui casa. Vecinii au alertat pompierii dupa ce o explozie a cauzat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces cauzat de gripa, fiind vorba despre un barbat de 48 de ani, nevaccinat. Numarul total al persoanelor care au murit din aceasta cauza s-a ridicat la 124, scrie Mediafax.ro. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar…

- Motorul unui avion a explodat in zbor, marți (17 aprilie). Incidentul a avut loc la bordul unei aeronave Southwest Airlines care plecase din New York spre Dallas. Un pasager a murit, iar alți sapte au fost raniți. Motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul…