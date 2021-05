Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani a murit duminica dupa a ramas inchis in mașina cu care a plonjat intr-un lac, in județul Maramureș. Șoferul mașinii, un tanar de 28 de ani, a reușit sa iasa prin geamul lateral. Polițiștii au stabilit ca acesta era baut. Potrivit IPJ Maramureș, o mașina de teren condusa…

- Un barbat din orasul Baia Sprie si-a incendiat involuntar masina personala dupa ce a lasat o bricheta defecta pe bancheta masinii, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma." La fata locului, politistii au constatat faptul ca un autoturism a ars in proportie de 95%. Politistii…

- „Astazi, in jurul orei 16:00, pe DN68, in afara localitații Sarmizegetusa, a avut loc un grav accident rutier.Polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului au stabilit ca un barbat de 54 de ani, din municipiul Lupeni, care conducea un autoturism din direcția Hațeg – Oțelul Roșu, a patruns pe…

- Un grav accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in judetul Hunedoara. Doua persoane au murit dupa ce au intrat cu mașina sub un TIR, arata Mediafax. Conform centrului Infotrafic, accidentul s-a produs DN68 Hațeg-Caransebeș, in localitatea Breazova, județul Hunedoara. Polițiștii spun…

- Duminica, 14 martie, ora 09.10, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier pe raza orașului. ”La fața locului polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii in urma unui impact cu un stalp de electricitate. La…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, km 426, in apropierea localitații Margina. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune…

- Un bebeluș de numai 6 luni a murit, duminica, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat pe DN 13A, in localitatea Chibed, din județul Mureș, chiar in apropierea peretelui unei case. Alte trei persoane au fost ranite și transportate la UPU Targu Mureș. Bebelușul se afla in brațele mamei, cand șoferul,…

- In urma impactului, caruta s-a rasturnat intr-un canal, iar masina a fost distrusa complet. Un barbat de 32 de ani, pasager in mașina, precum și caruțașul, un barbat de 53 de ani, au murit.Șoferul, in varsta de 32 de ani, și un alt pasager din autoturism, au fost duși la spital cu rani grave.Polițiștii…