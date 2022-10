Stiri pe aceeasi tema

- Din nou avem drumuri insangerate in Timiș. Conducatorul unui tir, ce circula pe A1 dinspre Timișoara spre Arad, in zona localitații Pișchia a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 64 de ani, care a ieșit din autoutilitara, fara sa se asigure, dupa ce staționase pe banda de urgența. Din nefericire,…

- Conducatorul unui tir,ce circula pe A1 dinspre Timișoara spre Arad, in zona localitații Pișchia a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 64 de ani,care a ieșit din autoutilitara, fara sa se asigure,dupa ce staționase pe banda de urgența. Din nefericire, barbatul, in varsta de 64 de ani, a decedat.…

- Un barbat de aproximativ 45 de ani a murit, marti seara, pe autostrada A1, pe directia Timisoara - Arad, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Politistii urmeaza sa stabileasca exact cum a avut loc acest accident. Potrivit reprezentantilor ISU Arad, accidentul a avut loc in apropiere de kilometrul…

- Accident de circulație marți seara, pe autostrada A1, intre Timișoara și Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala cu modul pentru descarcerare, SMURD TIM Arad și SMURD Vinga. Din pacate, la…

- Un sofer a accidentat, marti seara, doua adolescente care traversau strada in municipiul Braila, iar o fata de 17 ani a murit la spital. "In aceasta seara, in jurul orei 20:30, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului ar fi avut loc un accident rutier. Politistii…

- DRDP Timișoara anunța ca se circula doar pe banda a doua pe autostrada A1, in zona localitații Șagu, sensul de mers Arad spre Timișoara, din cauza unui accident mortal care a avut loc in aceasta seara.

- Un barbat in varsta de 70 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de tramvai pe bulevardul Carol I din Timișoara. „Un barbat in varsta de 70 de ani care ar fi traversat bulevardul Carol I din Timișoara, prin loc nepermis, a fost surprins și accidentat de tramvaiul Linia 1. In […] Articolul Batran…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea și s-a izbit de un parapte. Tragedia s-a produs sambata dupa-amiaza in județul Arad, pe valea Mureșului. Conform polițiștilor, victima nu avea permis de conducere pentru aceasta categorie de vehicule. „Din…