Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost grav ranit in timpul unei partide de vanatoare organizate sambata, 12 februarie, in Timis. El a fost impuscat accidental in piept. Nu se stiu inca detaliile incidentului.

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava. Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac. La fața locului s-a intervenit cu doua…

- Una dintre fetele de 21 de ani aflate in stare grava, dupa accidentul din Negrești Oaș, cand s-a dat cu un colac tras de mașina pe zapada, a murit. Aceasta se afla in moarte cerebrala din 29 ianuarie și era ținuta in viața de aparate. Medicii le-au solicitat parinților acordul pentru a-i preleva organele,…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descins sambata dimineata, 15 ianuarie, la locuinta unui barbat de 64 de ani din slocalitatea Sag, judetul Timis, suspectat ca, la inceputul anului, a impuscat mai multi caini, langa gara din localitate.

- Flacarile au cuprins in intregime parterul casei in care se aflau copiii. Micuții au fost scoși din interior de catre echipele de intervenție și duși la spital, insa, din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru ei. Martorii au sunat disperați la urgența. Opt mașini de pompieri și aproape 60 de oameni…

- Un barbat de 46 de ani din județul Vaslui a murit, dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea. Tragedia a avut loc in localitatea Paranița, iar medicii au intervenit de urgența la fața locului, dar au fost nevoiți sa declare decesul. Poliția se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla…

- Un barbat din Italia a murit dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Italianul participase la o petrecere cu tematica virusului pentru a se infecta. Autoritațile trag un semnal de alarma dupa aflarea cazului.

- Un barbat a fost injunghiat și impușcat, vineri seara, la Arad. Agresorul a fost prins, noaptea trecuta, intr-o mașina care se deplasa spre centura orașului Lugoj, județul Timiș. Potrivit Poliției...