Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața la o casa de vacanța din comuna Jurilovca, județul Tulcea. La momentul izbucnirii incendiului in casa se aflau opt persoane. Cinci dintre persoanele aflate in casa au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital. Potrivit ISU Tulcea, pompierii…

- Unul din cei doi pacienți care au fost transferați de urgența in Germania in urma exploziei de la Petromidia a decedat. „Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați de urgența in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, și-a pierdut viața.(…)…

- Un fulger a ucis cel puțin 11 persoane și a ranit multe altele in Jaipur, in nordul Indiei. Victimele iși faceau selfie-uri in ploaie, in varful unui turn de veghe de la Amer Fort, o atracție turistica, populara a orașului inca din secolul XII. Douazeci și șapte de persoane se aflau pe turn și pe zidul…

- Rafuielile dintre clanuri au luat locul fotbalului, in Marsillia, Franța. In timpul turneului de fotbal “H Cup”, un eveniment sportiv intre echipele din regiune, vineri seara, oameni inarmați au tras asupra jucatorilor de fotbal, potrivit express.co.uk. O mașina in care se aflau mai mulți pasageri…

- O tanara de 28 de ani din Marea Britanie, care și-a scos capul pe fereastra unui tren de mare viteza, s-a lovit de o ramura de copac și a murit. Bethan Roper se intorcea acasa, in Țara Galilor de Sud, la data de 1 decembrie 2018, dupa o zi petrecuta la cumparaturi alaturi de prietenii din Bath, Somerset,…

- O nunta din India a luat o intorsatura morbida dupa ce mireasa s-a prabușit la pamant și a murit chiar inainte de finalizarea ceremoniei nupțiale. Mirele s-a casatorit in cele din urma cu sora mai mica a acesteia in aceeași zi, relateaza Insider, citeaza hotnews.ro.