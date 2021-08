Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat, luni, dupa ce a cazut intr-o fantana in localitatea Dumbrava Rosie, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La locul producerii incidentului s-au deplasat o autospeciala complexa pentru interventie si o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva…

- Copila de trei ani a fost data disparuta, joi seara, de catre familie, iar polițiștii au cautat-o o noapte intreaga. Polițiștii au anunțat ca au gasit trupul neinsuflețit al fetei in aceasta dimineața pe un camp din județul Constanța. De asemenea, a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului de joi dimineata de la Aninoasa, in care doua persoane au murit si sapte minori au ajuns la spital, ei stabilind, in baza primelor cercetari de la fata locului, ca soferul microbuzului in care se aflau copiii care…

- O femeie de 32 de ani care era insarcinata a murit sambata in comuna Dumitrești, județul Vrancea. Polițiștii fac cercetari intr-un dosar pentru moarte suspecta, arata Mediafax. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii din Gugești au fost sesizați sambata, la pranz, prin apel la 112 de catre un barbat…

- Barbatul de 32 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul in localitatea Celei din Gorj, oamenii care au vazut intreaga scena au sunat imediat la 112. Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de medici, victima a decedat. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut loc, duminica, in…

- Duminica, 16 mai a.c., in jurul orei 17, politistii campineni au fost alertati ca un barbat din Sotrile s-ar fi spanzurat. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au constatat ca sesizarea se confirma, decesul fiind declarat de catre un echipaj medical. In cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere…