Se cere insolventa Prahova Estival 2002 SA, detinuta de fratii Micula

Prahova Estival 2002 SA are sediul social in Neptun, municipiul Mangalia, si se ocupa de "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasingldquo;. Societatea de Investitii Financiare "Transilvanialdquo; SA cere insolventa Prahova Estival… [citeste mai departe]