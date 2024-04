Un bărbat a murit carbonizat, în urma unei explozii violente într-un apartament din Curtea de Argeș - VIDEO Pompierii au intervenit cu sase autospeciale de stingere, o autospeciala de transport persoane si victime multiple, doua autospeciale de lucru si salvare de la inaltime, fiind trimise si cinci echipaje medicale.Intervenția s-a facut și din exterior, pe o scara mobila, din cauza riscului de explozie din interior și a degajarilor masive de fum. Pompierii au evacuat din bloc trei persoane, iar o alta persoana s-a evacuat pe cont propriu. Sase persoane, intre care un copil, au fost evaluate medical. ”In urma operatiunilor de recunoastere, in interiorul apartamentului in care s-a produs deflagratia,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

