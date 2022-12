Un bărbat a murit călcat de o maşină, pe DN1, în timp ce încerca să repare o pană la autoturismul său Un accident cumplit a avut loc, sambata seara, in jurul orei 23.00, pe DN1, in zona Baicoi, fiind necesara intervenția pompierilor de la descarcerare pentru eliberarea de sub un autoturism a trupului unui barbat. Potrivit IPJ Prahova, din cercetari a reieșit ca un barbat in varsta de 44 de ani, care se deplasa cu un autoturism pe DN1, catre municipiul Campina, ar fi oprit parțial pe banda nr.1 pentru a inlocui roata intrucat avea pana. Insa, la un moment dat, acesta a fost acroșat din spate de catre un alt autoturism, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 32 de ani, iar in urma accidentului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

