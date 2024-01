Un bărbat a mîncat la restaurante, fără să plătească de 127 de ori Un barbat de 58 de ani a mincat gratis de 127 de ori in restaurantele dintr-un oraș olandez, dupa ce s-a prefacut ca se simte rau. Barbatul a fost prins pe picior greșit cind a simulat un atac de cord, iar personalul ambulanței a refuzat sa-l duca la spital. „El parea a fi o persoana relaxata, care ii rasfața pe ceilalți clienți cu bauturi. Minca și bea fara oprire”, a declarat proprietarul unu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

