Stiri pe aceeasi tema

- O crima macabra a ingrozit un stat din India. Un barbat suspicios din fire si-a ucis sotia, i-a taiat capul, l-a pus intr-un sac si s-a dus cu el la politie pentru a-si declara vinovatia.

- A incasat o amenda 1000 de euro pentru furt de nisip de pe o plaja! Este patania unui turist britanic, in insula italiana Sardinia. Chiar si asa, omul poate rasufla usurat: a scapat ieftin, deoarece, potrivit legii, amenda putea ajunge si la trei mii de euro!

- Ilie Nastase a fost reclamat de menajera sotiei sale, Brigitte Nastase, care sustine ca acesta a intrat in casa sotiei sale din Pipera si a furat mai multe bunuri. Oamenii legii vor face cercetari. Ilie Nastase s-a mai ales cu doua dosare penale, in luna mai, unul pentru conducere sub influenta alcoolului…

- Noi probleme pentru Ilie Nastase.Legenda tenisului va ajunge din nou in fața oamenilor legii dupa ce a fost reclamat la poliție pentru furt. Ilie Nastase a fost reclamat de menajera soției sale, Brigitte Nastase, care susține ca acesta a intrat in casa soției sale din Pipera și a furat mai…

- Agresorul in varsta de 63 de ani a dat iama in restaurantul in care fosta lui concubina lucra și a injunghiat-o de trei ori. Dupa ce a fost la un pas s-o omoare pe femeie, acesta a fugit de la locul fapte. Polițiștii l-au prins la scurt timp. Intreaga scena s-a petrecut sub ochii stupefiați…

- Soferul care vineri seara a provocat accidentul rutier din Olt soldat cu decesul a doua persoane a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el urmand sa fie dus in arestul Inspectoratului de Politie. Decizia pe care a luat-o instanța nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara, transmite…

- Politistii din Ilfov au identificat si au adus la audieri doi barbati care ar fi savarsit tentativa de furt asupra sotiei si fiului jurnalistului Rares Bogdan in momentul in care urcau in masina, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei. "In aceasta dimineata, politistii…

- In judetul Botosani aproximativ o treime dintre elevii de la clasa a VIII-a inscrisi la Capacitate nu a reusit sa obtina nota 5. Mai mult decat atat, o buna parte a avut note numai de 1, 2 sau 3.