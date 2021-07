O tragedie greu de descris s-a petrecut in familia Gangtang din China in urma cu 24 de ani. Un cuplu a trait trauma vieții lor atunci cand au realizat ca le-a fost rapit copilul chiar din fața casei. Zeci de ani, tatal acestuia, Guo Gangtang l-a cautat neincetat in numeroase țari. Destinul a vrut sa reuneasca aceasta familie frumoasa, astfel chiar atunci cand era pe cale sa renunțe, și-a gasit fiul. Cum a reușit acest lucru?