Un bărbat a lovit o asistentă fiindcă i-ar fi vaccinat anti-COVID soția fără acordul lui Un barbat din orașul canadian Quebec e acuzat ca a lovit o asistenta medicala dintr-o farmacie pentru ca i-ar fi vaccinat anti-Covid soția fara acordul lui. Acesta este cautat acum de polițiști. Acesta i-ar fi dat un pumn in fața asistentei in biroul unei farmacii din orașul Sherbrooke, acolo unde aceasta se ocupa de vaccinarea impotriva coronavirusului, a precizat purtatorul de cuvant al Poliției din provincia canadiana Quebec, potrivit Reuters. „Suspectul nostru s-a dus direct in birou și a inceput sa țipe la asistenta. Barbatul a parut sa fie șocat de faptul ca soția sa a fost vaccinata in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

