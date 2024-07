Stiri pe aceeasi tema

- Agenții Serviciului Secret american (USSS) care o protejeaza pe fiica vitrega a vicepreședintelui Kamala Harris, Ella Emhoff, au fost implicați marți intr-un incident provocat de un barbat care a lovit doua dintre mașinile acestora, in New York.

- Prin ordonanta din data de 28 iulie 2024 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul S.C., acuzat pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor si care a fost retinut pe timp de 24 de ore in cursul aceleiasi zile, se arata intr…

- Caz șocant in capitala. O taxatoare a fost batuta pana la sange de un barbat, intr-un autobuz plin cu pasageri. Imaginile video cu femeia așezata la podea in transportul public, au fost publicate pe rețele.

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, va fi probabil drept candidata democratica la viitoarele alegeri prezidențiale. Insa puțini sunt cei care știu ca fiica ei vitrega, Ella Emhoff, este un nume in industira modei, potrivit Elle, scrie b1tv.ro.Emhoff a ieșit in evidența in 2021, cand a purtat o haina…

- Un polițist local a fost lovit de mașina unui barbat drogat, pe care il amenda. Individul parcase pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați, iar cand i s-a adus la cunoștința acest lucru a devenit agresiv verbal și l-a provocat la bataie, apoi l-a amenințat pe polițist, potrivit mediafax.

- Nu are permis de conducere, insa acest aspect nu l-a impiedicat sa conduca un autoturism pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara. Este isprava unui barbat in varsta de 35 de ani, care a lovit o mașina din spate și a fost reținut de poliție.

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a lovit o adolescenta de 16 ani cu care fiul sau, in varsta de 8 ani, a avut un conflict, intr-un parc din Ploiesti. Copilul a mers acasa si a relatat ca a fost lovit, iar tatal s-a dus si a lovit-o, la randul lui, pe fata.

- Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru tanara de 16 ani in instanta, sustinand ca e la fel vinovat pentru incident. Baut... The post Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru ea. Ce a decis judecatorul appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…