Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident la o secție de votare a avut loc duminica dimineața, in Braila. Un alegator a primit un buletin de vot pe care era aplicata ștampila „Anulat”, transmite Antena3. O persoana a reclamat faptul ca a primit un buletin care avea aplicata deja o ștampila de vot, spun repezentanții IPJ Braila.…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE, relateaza Agepres. “A murit Diego”, a declarat, pentru EFE, Sebastian Sanchi, purtatorul de…

- Judecatorul Bogdan Marin de la Tribunalul București, in varsta de 47 de ani, a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Forumul Judecatorilor cere din nou restrangerea activitații de judecata la soluționarea cauzelor urgente, reclamand “regretabila lipsa de reacție a autoritaților”, pe fondul creșterii…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Regulile dupa care se desfașoara aceste alegeri locale au facut ca aglomerația sa se mute in exteriorul secțiilor de votare. Imaginile școlii din Tunari au facut inconjurul televiziunilor, dupa ce peste o suta de persoane s-au așezat la rand, așteptand sa voteze, insa fara sa respecte regula distanțarii…

- Cetatenii cu drept de vot care se vor prezenta duminica la urne trebuie sa respecte anumite reguli de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19. Persoanele cu risc mare de imbolnavire pot solicita acces prioritar in localul de vot, iar in cazul in care un alegator prezinta simptome respiratorii…

- Sute de presedinti si loctiitori din sectiile de votare din țara s-au retras, de teama COVID-19, deși un presedinte de sectie primeste 250 de lei pe zi, conform Mediafax. In județul Dolj, mai mult de jumatate din președinții dar și locțiitorii secțiilor de votare au cerut sa fie inlocuiti, iar la Constanta,…

- Aproape 20% dintre presedintii sectiilor de votare din judetul Arad au depus, pana miercuri, cereri de retragere de la alegerile locale, invocand motive medicale sau faptul ca sunt plecati din tara in perioada scrutinului. Reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Arad au comunicat, la cererea AGERPRES,…