Stiri pe aceeasi tema

- Remiterile la nivel mondial vor scadea cu 142 miliarde de dolari in 2020, cea mai puternica reducere din istoria recenta, la 572 de miliarde de dolari, estimeaza Banca Mondiala, pe fondul crizei coronavirus ului, relateaza Reuters. Miercuri, Banca Mondiala a declarat ca scaderea de aproape 20% este…

- Gigantul Amazon angajeaza inca 75.000 de persoane, pentru a face fata cererii crescute de livrari la domiciliu in perioada pandemiei Retailerul online Amazon a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut din nou marti concretizarea unui program de investitii de 2.000 de miliarde de dolari, care ar fi sustinut de costurile scazute de creditare, pentru modernizarea infrastructurilor americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Cu ratele dobanzilor la zero…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri planul istoric convenit de republicani si democrati pentru a ajuta economia americana sa faca fata crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus si sa evite intrarea intr-o recesiune de durata, informeaza AFP si Reuters. Presedintele Donald Trump sustine…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a primit mandat de arestare pentru 30 de zile de la magistrații de la Tribunalul Suceava pentru un intreg șir de infracțiuni, cel mai grav fiind ca a fost prins beat la volan la doua zile dupa ce mai fusese prins o data in stare de ebrietate in trafic. Inițial, in ...

- ​​Un aprozar din Statele Unite a fost nevoit sa arunce alimente de 35 de mii de dolari, dupa ce o femeie ar fi stranutat intenționat pe ele. Femeia este cercetata pentru raspândirea deliberata a coronavirusului, scrie CNN. Incidentul a avut loc într-un aprozar din Hanover Township,…

- Banca centrala a anuntat duminica ca va reduce dobanda pentru fondurile federale cu 1% pana la un nivel cuprins intre 0% si 0,25%, potrivit FT. Dupa o intalnire de urgenta ce a avut loc duminica, banca centrala a spus ca „epidemia de coronavirus a afectat comunitati, a perturbat activitatea…

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…