- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara- Postului de Politie Tarlungeni au dispus reținerea unui barbat, dupa ce acesta a condus un autovehicul pe drumurile publice, avand montate placuțe cu numar de inmatriculare fals, in timp ce se afla sub influența alcoolului și fara sa dețina…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bod efectueaza cercetari dupa ce un barbat, din localitatea Bob, a vandul același autovehicul mai multor persoane. Cercetarile pe care polițiștii le-au efectuat dupa primirea unor sesizari, au stabilit ca un barbat, de 30 de ani, din localitatea Bod, județul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de arest, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ,,furt calificat”. Cercetarile au fost demarate de polițiști, dupa ce aceștia au fost sesizați incepand…

- Actrița Andreea Hristu de la Teatrul Excelsior din București a fost batuta in parcul Cișmigiu de un individ, pentru ca nu i-a dat bani. Aceasta a fost lovita cu o plasa in care iși ținea carțile. Chiar daca in apropiere erau pe banci mai mulți barbați, ei nu au intervenit sa o ajute. Actrița a reușit…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectueaza cercetari dupa ce doua tinere, care se aflau pe o trotineta electrica, s-au accidentat și au ajuns la spital. La data de 16 mai 2023, in jurul orei 14.50, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “incalcarea dispozițiilor dispuse prin ordinul de protecție” și ”violența in familie”. Astfel, din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, in data…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au fost sesizați, in data de 18 martie 2023, in jurul orei 21.00, despre producerea unui accident rutier pe str. Drumul Cernatului din municipiul Brasov. Echipajul de poliție sosit la fața locului a stabilit faptul ca accidentul s-a soldat doar cu avarii,…