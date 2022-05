Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman german Boris Becker a fost condamnat vineri la doi ani si jumatate de inchisoare de catre justitia britanica pentru patru capete de acuzare legate de falimentul sau personal, informeaza News.ro . Becker, in varsta de 54 de ani, va fi astfel incarcerat dupa ce a fost gasit vinovat in…

- Trei femei și un barbat au fost gasiți morți, in urma unor sesizari de tulburare a ordinii publice la o proprietate din Bermondsey, din sudul Londrei, in jurul orei locale 1.40, in noaptea de duminica spre luni, a anunțat Poliția Metropolitana. Un barbat a fost arestat. Toate cele patru persoane au…

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Un barbat mascat a jefuit locuința familiei Beckham din Londra, in timp ce fostul mare fotbalist, soția sa Victoria și fiica lor Harper (10 ani) se aflau inauntru. Potrivit Daily Mail, hoțul a patruns in locuința evaluata la 40 de milioane de lire sterline dupa ce a spart fereastra unui dormitor de…

- Polina Kovaleva este fiica vitrega a lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Ea se afla pe lista noua de sanctiuni a unor persoane apropiate Moscovei. Companiile vor avea activele inghetate, iar personajele de pe lista nu au voie sa mai calatoreasca in sau dinspre Regatul Unit. Printre oamenii…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- Omul de afaceri ruso-britanic Evgheni Lebedev, fiul miliardarului rus Aleksandr Lebedev, i-a cerul luni presedintelui Vladimir Putin sa „opreasca razboiul” din Ucraina, intr-o scrisoare deschisa publicata in cotidianul Evening Standard, al carui proprietar este. „In timp ce Europa se afla in pragul…

- O persoana a murit dupa ce mașina in care afla a lovit un cap de pod pe o șosea din județul Teleorman. La fața locului a ajuns și elicopterul SMURD care a aterizat pe șosea, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…