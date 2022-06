Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins in flagrant de politistii si procurorii din Tulcea cu droguri pe care intentiona sa le vanda. Barbatul a fost eliberat conditionat in luna martie, fiind condamnat pentru acelasi gen de fapte, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Iași, medicii au efectuat primele transplanturi de organe de la un donator din Republica Moldova. Doi pacienti au primit rinichii unui barbat de 41 de ani, care, in urma unui accident, a intrat in moarte cerebrala. Unul dintre beneficiari este un barbat de 63 de ani din Balți, Republica Moldova,…

- La data de 16 mai a.c., in jurul orei 20:30, pe DN2-E85, pe raza localitatii Gheorghe Doja, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier au inregistrat cu dispozitivul radar un autoturism circuland cu viteza de 102 km/h. In momentul opririi, conducatorul auto a incercat sa faca schimb de locuri…

- Angajatul unui penitenciar de maxima siguranța din Arad, a fost depistat, ieri dimineața, in timp ce incerca sa introduca in unitate o substanța susceptibila ca ar fi psihotropa.Descoperirea a fost facuta la controlul corporal la care sunt supuși toți angajații penitenciarului, la intrarea in tura.…

- Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta lemn fara documente de proveniența. Polițiștii de la Secția 5 Poliție Rurala Bocșa au observat, marți, in localitatea Ramna, un tractor neinmatriculat ce tracta o semiremorca incarcata cu material lemnos. La vederea polițiștilor, conducatorul…

- In noaptea de miercuri spre joi, 31 martie 2022, politisti din cadrul Sectiei nr.5 Politie Craiova, sub directa coordonare a procurorului de caz, cu sprijinul politistilor Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei…

- Matteo Politti, este italianul care s-a pretins medic ani buni in Romania. Acesta a facut numeroase operații de marire a sanilor și a buzelor. Mai nou, nu a renunțat la visul lui nici dupa ce a ieșit din arestul Poliției. Fostul lui avocat a povestit, in exclusivitate pentru impact.ro, ce i-a trecut…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, au depistat astazi, in flagrant delict, un barbat in varsta de 51 de ani in timp ce prelua pachete vidate de la o sociatate comerciala specializata in transportul de colete, pachete care ar fi conținut 8 kilograme de cannabis. In…