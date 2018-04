Politistii din cadrul Punctului de Frontiera Aeroport Bacau au depistat un barbat care a prezentat la controlul de frontiera o declaratie notariala falsa pentru fiul sau minor. In data de 7 aprilie, in jurul orei 22.30, la Aeroportul International „George Enescu’’ Bacau, s-a prezentat la controlul de frontiera, pe sensul de iesire din tara, in […] Articolul Un barbat a incercat sa-și scoata fiul din țara cu o declarație notariala falsa apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .