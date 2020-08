Stiri pe aceeasi tema

- Un politist cu state vechi din Capitala s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agentilor de la circulatie care tocmai ii luasera permisul pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

- O persoana a fost retinuta, iar o alta este cercetata sub control judiciar, dupa ce una dintre ele ar fi incercat sa mituiasca un politist din cadrul Biroului Accidente Usoare din Bucuresti, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al DGA, lucratorii de politie judiciara ai Directiei Generale…

- Un șofer a incercat sa dea mita polițiștilor 200 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 125 km/h pe un drum din Dolj, potrivit Mediafax.Ofiterii DGA Dolj au prins in flagrant un șofer in varsta de 41 ani in timp ce oferea 200 de lei unui echipaj de politie, pentru a nu constata o contraventie.…

- Caz incredibil in Hunedoara, unde un barbat a fugit din izolare pentru a-si bate copilul in varsta de 10 ani. Individul s-a ales cu dosar penal, dar și cu amenda se arata in comunicatul IPJ Hunedoara.Incidentul a avut loc zilele trecute in Vulcan, județul Hunedoara. Barbatul de 45 de ani a parasit domiciliul…

- Un politist din Capitala s-a ales cu dosar penal, dupa ce ar fi fost prins beat la volan si a refuzat sa treaca testul alcooscopic. Informatia ne-a fost confirmata de catre seful Oficiului Rascani al Procuraturii municipale, Corneliu Bratunov.

- Procurorii au deschis dosar penal in cazul unui centru de dializa din Capitala care nu ar fi respectat masurile pentru prevenirea infecției cu virusul SARS-COV-2. 15 dintre pacienții acestui centru au murit și peste 70 au fost infectați. Centrul de dializa este situat pe raza Sectorului 6. Parchetul…

