- Un barbat din Turcia a incercat sa intre in țara cu 27 de kilograme de chihlimbar ascuns in roata de rezerva, portiere și bordul mașinii pe care o conducea, el fiind oprit de polițiștii de frontiera. Omul a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. Echipa comuna de control a descoperit…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au depistat doi cetateni armeni care au incercat sa intre ilegal in Romania, avand aplicate vize false in pașapoarte. In data de 18 ianuarie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare, s-au prezentat pentru a intra in Romania…

- Un nou caz de folosire a testelor false COVID a fost depistat de polițiștii de frontiera giurgiuveni; aceștia au depistat patru cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu,…

- Patru cetateni bulgari, cu varste cuprinse intre 38 si 41 de ani, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de uz de fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata dupa ce au incercat sa intre in Romania, prin PTF Giurgiu, cu teste PCR false, informeaza Agerpres . „In cursul zilei de ieri, la…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, cu cetatenie romana si moldoveneasca, a fost prins de autoritati la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cu un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 apartinand altei persoane, informeaza Agerpres . „In data de 5 ianuarie, in Punctul de…

- Șoferii de microbuze cauta tot felul de metode prin care sa evite aglomerația de frontierele terestre. Un sofer de microbuz care transporta pasageri din strainatate in Bacau a trecut frontiera, la Nadlac, pe contrasens. Șoferul dorea sa evite triajul epidemiologic si riscul ca ocupantii vehiculului…

- Politistii de frontiera de la Bors I si Varsand, impreuna cu reprezentanti ai Garzii de Mediu, au oprit, in ultimele 24 de ore, la intrarea in tara, doua camioane incarcate cu peste 40 tone de deseuri constand in haine, plastic si cauciucuri uzate, pentru care soferii nu au putut prezenta documente…

- Un cetatean bulgar este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania bunuri in valoare totala de 194.000 de lei daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, a informat, joi, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu. "La Punctul de Trecere…