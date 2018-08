Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o adolescenta lovita cu toporul in Focsani. Fata, in varsta de 17 ani, a fost atacata de un barbat care a lovit-o cu un topor. Potrivit politistilor, individul este recidivist si a fost retinut, joi, pentru 24 de ore. Atacul violent a avut loc miercuri seara in Cartierul Sud din…

- Jandarmii focșaneni au fost solicitați sa intervina duminica dimineața, in jurul orei 9.00, pentru aplanarea unui conflict, care s-ar fi iscat intre mai multe persoane, in bazarul auto din municipiul Focșani. La fața locului au fost identificați patru barbați, care ar fi provocat scandal…

- Miercuri, 6 iunie, se incheie perioada de prohibiție la pescuit și se redeschide pescuitul recreativ in apele colinare și de șes neamenajate din Romania. In județul Vrancea, contractul de utilizare a resurselor acvatice a fost incheiat de Agenția Naționala pentru Pescuit și Acvacultura…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in localitatea Bizighești, comuna Garoafa. Din informațiile de la fața locului, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Intr-o mașina se aflau 4-5 persoane de origine straina. De asemenea, in mașina cu numar de Romania se…

- Agentul Dorin Petcu a fost chemat pe data de 11 mai la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj pentru a fi audiat intr-un dosar in care este cercetat pentru purtare abuziva, santaj, instigare la lipsire de libertate si instigare la fals intelectual. Omul legii a fugit de procurorri, iar imediat a fost…