Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Un copil a cazut de la etaj, in Mihai Viteazul, chiar langa parinții lui se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un copil de numai un am și jumatate a scapat miraculos dupa o cadere in gol de la etajul unu al unui bloc din cartierul buzoian Mihai Viteazul. Incidentul s-a […]

- Un barbat a fost prins in flagrant delict dupa ce ar fi predat unui angajat al unei firme de transport cutii cu droguri in valoarea de 600.000 de euro, care urmau sa fie vandute in Norvegia. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT din Gorj au prins un barbat in flagrant delict,…

- Prefectul Mihai Ritivoi a reactionat furibund azi la adresa primarului Dominic Fritz, dupa ce acesta s-a aratat indignat de adresa venita de la institutia pe care o conduce pe tema steagurilor amplasate la Primaria Timisoara. Pe 5 mai, Primaria Timisoara a primit o adresa de la Institutia Prefectului…

- Prefectul Mihai Ritivoi a reactionat furibund azi la adresa primarului Dominic Fritz, dupa ce acesta s-a aratat indignat de adresa venita de la institutia pe care o conduce pe tema steagurilor amplasate la Primaria Timisoara. Pe 5 mai, Primaria Timisoara a primit o adresa de la Institutia Prefectului…

- Dominic Fritz a anuntat, luni, ca a depus proiectul de finantare la Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene. ”Cumparam 25 de troleibuze moderne cu fonduri PNRR. In aceasta dimineata am depus proiectul in valoare de 12,5 milioane de euro cu care vom achizitiona 25 de troleibuze, echipate cu…

- Un barbat a avut parte de un adevarat miracol, dupa ce a ramas in viața, deși a fost lovit de un tren și a ramas prins sub acesta. Incidentul s-a produs marți in județul Galați.Incidentul a avut loc in localitatea galațeana Munteni. Un barbat a fost lovit de tren și, apoi, a ramas prins sub acesta.…

- Conform unui anunț al Primariei Timișoara, juriul care se ocupa de monitorizarea proiectului Timișoara Capitala Europeana a Culturii, și-a dat acordul asupra programului revizuit al evenimentului. Acum, primarul Dominic Fritz spera ca va obține si Premiul Melina Mercouri, care ar aduce in buzunarul…

- Un barbat din Galați a atacat, duminica seara un grup de tineri cu o sabie. Victimele au reușit sa il inchida pe agresor intr-o scara de bloc și au sunat la 112. Insa cand au ajuns jandarmii, individul a incercat sa-i atace și pe ei, a transmis Inspectoratul de Jandarmi din Galați intr-un comunicat…