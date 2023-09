Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si fiul acesteia au suferit atacuri de panica, luni, in urma unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Zorleni, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, incendiul…

- Accidentul a avut loc duminica, 17 septembrie, la intersecția canalelor Șontea și Olguța, in apropiere de localitatea tulceana Mila 23, relateaza publicația locala Ziarul de Tulcea și News.ro. Un barbat a disparut in apa.„Astazi, in jurul orelor 12.10, s-a primit un apel pe 112 de la un cetatean care…

- UPDATE 17 septembrie, ora 13.28: Persoana disparuta e un barbat de 30 de aniO persoana este data disparuta dupa ce doua ambarcatiuni s-au ciocnit, sambata, in Delta Dunarii, iar pompierii si politistii intervin pentru cautarea acesteia. Este vorba despre un barbat de aproximativ 30 de ani, relateaza…

- O femeie voia sa traverseze frontiera cu 40.000 de dolari. Persoana intenționa sa plece de la Chișinau spre Erevan și nu a declarat banii din bagaj, relateaza Realitatea.md . „Polițiștii de frontiera, in conlucrare cu funcționarii vamali, au depistat in bagajul unei nerezidente, pasagera la cursa Chisinau…

- Un barbat din Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce a facut scandal și a dat foc unui gard. Suparat ca patronul unui bar din comuna nu a mai vrut sa ii vanda bautura, omul s-a razbunat și a mers la soacra acestuia acasa. A luat o bricheta și a dat foc gardului, scrie Agerpres. Individul este acuzat…

- CADAVRUL unui barbat descoperit in Parcul Industrial Cugir. Dededatul, o persoana data disparuta in aprilie CADAVRUL unui barbat desoperit in Parcul Industrial Cugir. Dededatul, o persoana data disparuta in aprilie Cadavrul unui barbat a fost gasit vineri in incinta Parcului Industrial Cugir. Potrivit…

- Caz tragic in județul Vaslui! Un barbat in varsta de 64 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost prins sub un mal de pamant. Incidentul tragic a avut loc in comuna Rebricea din judetul Vaslui.

- Pompierii din Bacau au intervenit, marti seara, la un incendiu care a izbucnit la o locuinta, doua persoane avand nevoie de ingrijirile medicilor.ISU Bacau a intervenit la un incendiu izbucnit, marti seara, la o casa de pe str. Calea Moinesti, scrie news.ro. CITESTE SI Vești uriașe de la stat…