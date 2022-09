Stiri pe aceeasi tema

- Aparatul radar a inregistrat o viteza-record pe acest an, este vorba despre 281 km/ora, pe autostrada A1, in judetul Arad, a transmis duminica, 4 septembrie, Poliția Romana. „281 km/h, pe un sector de drum limitat la 100 km/h – cea mai mare viteza inregistrata de aparatul radar anul acesta”, se arata…

- VIDEO Șoferul care conducea pe contrasens, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, identificat: un barbat de 77 de ani. Ce a pațit Polițiștii de la Autostrazi l-au identificat pe șoferul care a fost surprins in timp ce conducea pe contrasens, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona municipiului Sebeș. Este vorba…

- Un barbat a fost prins pe autostrada in timp ce conducea masina cu 230 km/h. Soferul a fost reperat de catre politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi Deva – Nadlac. Barbatul a fost depistat in trafic, pe A1 la km 431, calea 2, sensul de mers Lugoj - Deva, in apropierea localitatii Margina…

- Un barbat de 46 ani a fost sancționat de polițiști dupa ce și-a condus bolidul de lux cu 230 km/ora pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, in condițiile in care, pe drumul respectiv, viteza maxima admisa era de 130 de kilometri pe ora. Ce sancțiuni a primit șoferul grabit.

- Un sofer a fost surprins cand conducea pe contrasens, pe autostrada, momentul fiind filmat cu o camera de bord. Soferul care conducea o masina inmatriculata in Prahova a intrat pe contrasens pe autostrada A4, in zona localitatii Cumpana din judetul Constanta, joi, 7 iulie, in jurul orei 10:40.Cu toate…

- Un barbat din Chile care in luna mai a primit accidental 286 de salarii in loc de unu a disparut fara urma, dupa care și-a transmis demisia printr-o firma de avocatura, deși inițial a spus ca va returna banii platiți in plus. Departamentul de resurse umane al celui mai mare producator de mezeluri din…

- Potrivit Politiei Romane, un barbat de 43 de ani din Sibiu a fost prins in timp ce conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora, pe tronsonul de autostrada Deva-Nadlac. „60 de metri parcursi in fiecare secunda. 120 de zile fara condus poate fi un timp suficient pentru a face calculele,…

- Un barbat de 43 de ani din Sibiu a fost prins de politisti cand conducea cu viteza de 218 kilometri pe ora, pe autostrada Deva-Nadlac. El a ramas fara permis pentru 120 de zile. Potrivit Politiei Romane, un barbat de 43 de ani din Sibiu a fost prins in timp ce conducea cu viteza de 218 kilometri pe…