Un bărbat a furat câteva mii de euro dintr-o bancă O angajata a unei banci din municipiul Braila a reclamat miercuri, la numarul de urgenta 112, ca o persoana a sustras o suma de bani din incinta sucursalei si a fugit. Potrivit presei locale , suspectul este cautat de poliție, iar suma furata ar fi de 4.000 de euro. „Astazi, in jurul orei 14,05, o angajata a unei sucursale bancare de pe raza municipiului a sesizat prin apel 112 faptul ca o persoana necunoscuta ar fi sustras din incinta sucursalei o suma de bani, dupa care ar fi fugit. In acest moment, politistii impreuna cu jandarmii braileni efectueaza activitati de verificare si cautare pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

