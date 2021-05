Un bărbat a furat 170.000 de euro și i-a îngropat în curtea casei Un barbat a furat 170.000 de euro din casa unei femei și i-a ingropat in curtea unei case și intr-o anexa. Polițiștii timișoreni au gasit o parte din bani și au constatat ca principalul suspect a fugit din țara, scrie Digi24 . O femeie, de 38 de ani, a sesizat poliția, pe 14 mai, cu privire la faptul ca un barbat i-a furat 170.000 de euro pe care ii ținea intr-un dulap din casa. Cinci zile mai tarziu, in urma probelor existente, polițiștii au stabilit ca este posibil ca banii sa fi fost ascunși in doua locații din comuna Boldur, județul Timiș. Impreuna cu procurorii, ei au pus in executare doua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

