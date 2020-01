Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene ofera o recompensa de 80 milioane de dolari pe „capul” presedintele Donald Trump. Anuntul a fost facut in timpul funeraliilor televizate ale generalului Qasem Soleimani, ucis de o drona americana. O recompensa de „doar” 80 milioane de dolari a fost pusa pe capul lui Trump, dupa…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata saptamana aceasta in Filipine in timpul trecerii taifunului Kammuri, potrivit unui nou bilant anuntat joi de autoritatile din arhipelag si citat de AFP. Violenta furtuna tropicala, care a maturat nordul tarii de luni seara pana miercuri, a distrus…

- Autoritațile au intervenit intr-un caz de tentativa de frauda electorala. Momentele ireale au avut loc duminica, in urma cu puțin timp, la o secție de votare din țara. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor inchide la 21:00, pe teritoriul țarii noastre, dar și in diaspora, in funcție…

- Un barbat de 29 de ani, din Putna, si-a pierdut viata in timpul noptii trecute, in urma unui accident petrecut in localitate. Accidentul s-a petrecut inainte de ora 04.00, cand un autoturism VW Golf scapat de sub control a lovit un gard metalic, fiind grav avariat. La fata locului a actionat un ...

- Trei vaci luate de valuri de pe o insula din Carolina de Nord, in timpul uraganului Dorian, de la inceputul lunii septembrie, au fost gasite in viața dupa ce, se pare, au inotat cateva mile, scrie Digi24.ro. Vacile erau intr-o cireada pe insula americana Cedar cand au fost „maturate” de valuri dupa…

- In aceasta dimineața, un polițist aflat in timpul liber a salvat viața unui barbat de 63 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator. In timp ce se afla intr-o stație de alimentare cu carburanți din Pitești, polițistul a observat ca unui barbat i s-a facut rau și, in scurt timp, a devenit inconștient.…

- Noi violente s-au produs in noaptea de vineri spre sambata intre fortele de ordine irakiene si protestatari, care continua sa ocupe fara intrerupere piata Tahrir din Bagdad pentru a cere "caderea regimului" irakian, in pofida promisiunilor de reforma facute de autoritati, informeaza AFP. O persoana…

- Autoritatile din regiunea Kaliningrad recurg la metode inedite pentru a stimula natalitatea. Astfel, din anul viitor, tinerele care vor naste in timpul studiilor, sau pe parcursul a patru ani dupa finalizarea lor, vor beneficia de o alocatie de 300 de mii de ruble rusesti sau