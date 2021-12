Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost lovit de tren. Incidentul s-a petrecut in Ilva Mica. Se pare ca acesta este in stop cardio-respirator, fiind resuscitat in aceste momente. Un barbat a fost lovit de tren, in apropierea garii din Ilva Mica. Acesta a fost gasit de echipajul medical inconștient,…

- O mașina condusa de un tanar de 18 ani a parasit partea carosabila și a intrat intr-o semiremorca parcata, in aceasta seara. Evenimentul a avut loc in Ilva Mica. O mașina condusa de un tanar in varsta de 18 ani a intrat intr-o semiremorca parcata pe marginea șoselei, dupa ce mașina condusa de tanar…

- O femeie a fost filmata in timp iși agreseaza fiica de 16 ani. Victima este lovita, amenințata cu moartea și tunsa forțat. Agresiunea s-a produs in casa familiei, anunța Mediafax. Incidentul s-a produs la inceputul lunii octombrie, iar imaginile inregistrate de o camera de supraveghere au…

- Luni, 20 septembrie, o femeie de 76 de ani din Mireșu Mare a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta Constantin Opris Baia Mare, in urma unui accident rutier. In fapt, la data de 19 septembrie, in jurul orei 16.00, polițiștii Postului de Poliție Mireșu Mare au intervenit la un accident rutier produs…

- Un tractor s-a rasturnat intre localitațile Șieu și Șoimuș. O persoana prezinta rani grave și s-a solicitat intervenția elicopterului SMURD. Echipele de salvatori și cei de la poliție se afla la aceasta ora intre localitațile Șieu și Șoimuș, acolo unde se pare ca s-ar fi produs un accident. Un tractor…

- Un copil de 12 ani este preluat in aceste momente de echipajele medicale. Acesta a cazut de la inalțime, din podul unui imobil. Incidentul a avut loc in comuna Șanț. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a echipajelor medicale in comuna Șanț. Un copil de 12 ani a cazut de la inalțime, din podul…