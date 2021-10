Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost atacat de un urs in timpul unei partide de vanatoare de mistreți, duminica dimineața, pe 17 octombrie, intr-o padure din zona Garcina, județul Neamț. Vanatorul de 71 de ani a fost ranit foarte grav și a ajuns la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt. Acesta se afla la o partida de vanatoare…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita inceperea urmaririi penale impotriva lui Raed Arafat, pe care il considera principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din țara. „Cei șapte oameni care au murit astazi la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore The post Tanar din Mureș, reținut pentru deținere ilegala de arma! Polițiștii i-au percheziționat locuința, dupa ce s-a dat singur de gol appeared…

- Marți, 17 august, polițiștii Serviciului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu lucratori din cadrul Poliției Orașului Borșa, sprijiniți de luptatori din cadru S.A.S. Maramureș, in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Judecatoria Vișeu de Sus, au efectuat…

- Peste 12 tone de deseuri importate din Germania sub forma de obiecte casnice si de mobilier second hand au fost returnate in tara de origine. „Ieri, 11 august, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Victor Tuhasu, a declarat ca politistii au fost sesizați de catre doi barbați, membrii vanatori ai AJVPS Gorj, care au participat la o partida de vanatoare organizata pe Fondul Cinegetic Turcinești, cu privire la faptul ca, in timpul desfașurarii partidei de vanatoare,…