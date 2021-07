O persoana a fost atacata de un urs uriaș sambata dimineața, in Tulgheș, județul Harghita. Un echipaj SMURD Corbu și un echipaj SAJ Borsec s-au deplasat de urgența la fața locului. Omul este conștient, dar ranile sunt severe și a fost solicitat un elicopter SMURD. Potrivit echipajelor sosite la fața locului, barbatul are rani la […] The post Un barbat a fost sfașiat de un urs in Tulgheș. Un elicopter SMURD il transporta la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .