Un bărbat a fost SFÂȘIAT de câini în Câmpia Turzii Barbatul a fost mușcat grav de mâna și de picior. Incidentul s-a petrecut ieri, în apropierea terasamentului caii ferate.

Barbatul a mers la Spitalul din Câmpia Turzii, unde i s-a administrat un vaccin antitetanos și i s-au cusut ranile. Ulterior, a fost dus la Cluj-Napoca, de catre un vecin, unde i s-a facut un vaccin antirabic. El este obligat sa faca acest vaccin periodic, conform recomandarilor medicului infecționist. &"Nu vreau decât sa știu daca sunt vaccinați, daca sunt sanatoși, asta mi-au cerut și doctorii sa aflu, daca sunt vaccinați.

