Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 30 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de violența in familie, sub aspectul lovirii sau altor violențe, și au reținut un barbat de 38 de ani. Din verificari, s-a stabilit ca in seara zilei de…

- Imagini socante intr-un cartier din orasul Sankt Petersburg, Rusia. O femeie si un barbat au cazut de la etajul trei al unei cladiri dupa ce balustrada balconului a cedat. In acel moment, cei doi se bateau. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- Un barbat care a consumat alcool și se afla la volanul unui autoturism a incercat sa scape de oamenii legii. Șoferul a fost supus unui control rutier de catre cațiva agenți de Poliție din Craiova. Pentru a-l scapa din situația de fața, mai mulți barbați i-au atacat pe oamenii legii, relateaza sindicatul…

- Un nou scandal in Statele Unite dupa publicarea inregistrarii in care poliția impușca mortal un copil de 13 ani. Incidentul a avut loc la sfarsitul lunii martie, intr-un cartier din Chicago, cu o populatie majoritar hispanica.

- Potrivit publicatiei eviathema.gr, cei patru muncitori efectuau lucrari de reparatie la sistemul electric atunci cand s-au electrocutat. Unul dintre barbati, de origine albaneza, a ramas atarnat fara suflare pe stalp, alti doi greci fiind gasiti morti la sol. Unul dintre muncitori a suferit arsuri si…

- Imagini socante au fost surprinse, sambata, pe raza localitatii Visina. Un barbat de 63 de ani, in timp ce se deplasa pe o bicicleta, a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat de 28 de ani.

- Scene revoltatoare intr-o localitate din Bistrița-Nasaud. Un barbat și-a batut soția cu bestialitate. Totul s-a intamplat chiar langa sediul Poliției. Femeia, care era in proces de divorț cu individul, tocmai ieșise din secție, unde semnase niște acte.

- Pe 10 martie, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati cu privire la un conflict intre doi soti, petrecut la locuinta comuna din localitatea Corbeni. In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei de Politie Rurala Albestii de Arges, s-a…