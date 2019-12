Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au retinut pentru 24 de ore un barbat de 43 de ani, din Cornatelu, banuit de comiterea infractiunilor de violare de domiciliu si nere-spectarea masurilor stabilite de instanta de judecata printr-un ordin de protectie. Cel in cauza va fi prezentat Parchetului…

- Ieri, 9 decembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Șpring i-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Șpring și pe 4 tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 27 de ani, din Miercurea Sibiului, județul Sibiu, ca persoane banuite de furtul a doua vaci, in valoare de 8.000 de lei, fapta reclamata…

- Un tanar, de 27 ani, din municipiul Motru, Gorj, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat, a fost reținut duminica de oamenii legii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca in noaptea de 29 spre 30 noiembrie, barbatul, ar fi sustras mai multe pachete cu peleti din interiorul…

- Un barbat, de 31 de ani, din comuna Stoina, Gorj, a fost retinut aseara dupa ce a batur un barbat intr-o benzinarie. Suspectul, in urma unor discuții contradictorii, generate de consumul de bauturi alcoolice, ar fi batut un barbat, de 31 de ani, din comuna Stoina. Incidentul s-a petrecut in zona unei…

- Un barbat a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat, luni, Tribunalului din Sibiu, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce l-a omorat, in urma cu doua zile, pe un alt barbat, in timpul unei petreceri care a avut loc in satul Rusi, potrivit prim-procurorului Parchetului…

- Ieri, 30 septembrie 2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 33 de ani, din Zlatna, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de violenta in familie. Se pare ca, in seara zilei de 29 septembrie…