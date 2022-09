Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani care, fiind in stare de ebrietate, a provocat la sfarsitul lunii august un accident rutier soldat cu decesul unui tanar si ranirea altor patru, a fost arestat preventiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat de 32 de ani din Bucuresti a fost arestat preventiv pentru talharie calificata, fiind suspectat ca, la sfarsitul lunii august, a amenintat cu un cutit o persoana pentru a-i da suma de 700 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tanar din Giurgiu a fost agresat și luat cu forța dintr-un apartament deoarece a refuzat sa consume alcool. Agresorul este un alt tanar din localitate care i-a batut și pe cei care au sarit sa ajute victima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tanar de 27 de ani, din Focsani, a fost arestat preventiv, joi, dupa ce ar fi talharit un batran de 82 de ani, pe strada, caruia i-ar fi sustras 800 de lei din buzunar, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, acuzat ca ar fi furat in luna iunie un videoproiector in valoare de aproximativ 32.000 de lei dintr-un teatru din Sectorul, 1 a fost arestat preventiv, a informat, luni, Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…