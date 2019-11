Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani a fost ranit, vineri seara, in statia de metrou de la Universitate, de un geam care i-a cazut in cap. Barbatul a fost transportat la spital. Metrorex anunta ca va cerceta imprejurarile care au dus la producerea incidentului.

- Ministerul Transporturilor, Metrorex și Primaria Sectorului 4 au semnat marti, 01.10.2019, un Protocol cu privire la edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situata intre stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centura. Proiectul se va realiza in continuarea Magistralei 2 de metrou: Pipera…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 Berceni - Pipera se desfasoara cu dificultate marti seara, dupa ce o persoana a cazut in calea de rulare in statia Aurel Vlaicu. La ora 17.18 o persoana a cazut in calea de rulare in stația Aurel Vlaicu. Aceasta a fost scoasa nevatamata la ora 17.23. La…

- Metrorex anunta ca incepand cu data de 30 august 2019 și pana la sfarșitul lunii octombrie, accesul comun al stației de metrou Crangași cu cel al stației de tramvai Piața Crangași (traseul liniei de tramvai 41) va fi inchis pentru lucrari efectuate de STB S.A. la stația de tramvai. Precizam ca restul…

- Accesul dinspre Piata Iancului la statia de metrou Obor a fost redeschis astazi, cu o saptamana mai devreme decat termenul prevazut, a anuntat Metrorex. Acesta fusese inchis pentru refacerea treptelor de acces. Pe 19 august, Metrorex anunta ca, pana pe 1 septembrie 2019, accesul statiei de metrou Obor…