Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ranit, luni, dupa ce a fost prins sub un zid din BCA, victima fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Alte trei persoane au suferit un atac de panica, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Eveniment Teleorman / Șapte victime in urma a patru accidente rutiere august 9, 2021 10:49 In trei zile, au avut loc patru accidente rutiere in Teleorman, in urma carora au rezultat, in total, șapte victime. Cel mai grav accident insa, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Una dintre adolescentele care a suferit arsuri dupa ce s-a urcat duminica dimineata pe un tren de marfa va fi transferata cu un elicopter SMURD la un spital din Iasi pentru ingrijiri de specialitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Spitalul Municipal Roman…

- Un barbat a suferit arsuri, vineri, dupa ce un incendiu i-a cuprins apartamentul in care se afla, in Piatra Neamt, focul fiind declansat, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, incendiul s-a manifestat in interiorul bucatariei…

- Pompierii au fost inștiințați, astazi, in jurul orei 10:49, prin apel la 112, despre producerea unui accident rutier pe DN15 C, pe raza comunei Raucești.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Targu Neamț cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier pe A1 in care au fost implicate doua TIR-uri, circulatia pe prima banda pe sensul Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 21, fiind restrictionata, in zona localitatii Bolintin Vale din judetul Giurgiu, informeaza News.ro…

- Astazi, in jurul orei 05:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru descarcerarea și acordarea ingrijirilor medicale celor 2 victime, rezultate in urma producerii unui accident rutier, in localitatea Berveni. La fața…

- Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și cu sprijinul jandarmilor au intervenit in forța și au patruns in locuința in care un barbat iși sechestrase soția.