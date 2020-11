Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona se confrunta cu probleme mari de sanatate, la doar cateva zile distanța de la aniversarea varstei de 60 de ani. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume a fost internat intr-un spital din Buenos Aires dupa ce s-a simțit rau. Medicii au descoperit un hematom subdural, astfel…

- Caz revoltator in localitatea Verendin, Caraș-Severin. Un barbat ar fi incendiat o femeie pentru o datorie de o mie de euro. Victima a fost internata de urgența la spital. Medicii de la Spitalul Municipal de Urgența din Caransebeș au susținut ca femeia prezinta arsuri pe fața, insa din fericire viața…

- Conform oamenilor legii, tanarul de 25 de ani s-a dus la cumparaturi cu nasul sau, sambata seara. La intoarcere, pe o strada din localitatea Tomnatic, cei doi s-au intalnit cu socrul tanarului care era insotit de un baiat de 13 ani si un altul de 17 ani. Citește și: Descindere la o petrecere…

- Un barbat a descoperit, miercuri, pe o strada din Oradea, doua proiectile din al Doilea Razboi Mondial, folosind un detector de metale, si a solicitat interventia specialistilor pentru ridicarea lor, a informat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Crisana" al judetului Bihor.Potrivit…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a fost gasit carbonizat, joi, in bucataria unei case care a luat foc, in comuna Copalau din județul Botoșani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, anunța MEDIAFAX.Incendiul a izbucnit la o casa de locuit din Copalau. La fața locului au…

- Incident șocant in Focșani! Un barbat a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul superior al unui bloc. Deși medicii au incercat minute in șir sa il salveze, nu au mai putut decat sa constate decesul.

- Un barbat din județul Mureș a fost arestat preventiv de procurorii DIICOT The post Barbat din Mureș, arestat preventiv pentru trafic de droguri! Procurorii DIICOT au descoperit la locuința acestuia o cultura de cannabis appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, arestat…

- Un barbat a fost descoperit mort duminica dimineața intr-o gaura de canal din sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii cred ca acesta era un om al strazii. Pe corpul lui apar urme de violența.Descoperire macabra duminica intr-un canal din sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un barbat a fost gasit mort, informeaza…