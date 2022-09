Un barbat in varsta de 55 de ani a fost atacat de urs, in noaptea de sambata spre duminica, in satul Nemertea, din județul Buzau. Starea barbatului este grava, scrie Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEpentrusi…